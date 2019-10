Placée en redressement judiciaire le 17 juin, l’Esma (École supérieur des métiers de l’aéronautique) a été repris par le groupe anglais Airways aviation. Un soulagement pour les 70 collaborateurs de la structure basée à Mauguio.

Créée en 1988 par Air Littoral, elle a depuis volé de ses propres ailes malgré la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne le 17 février 2004. « L’acquisition de l’Esma est une étape importante pour répondre à la croissance extraordinaire du secteur au cours des 15 prochaines années », évoque dans un communiqué Romy Hawatt, président exécutif du groupe Airways Aviation.

