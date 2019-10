Logo de la securite sociale a Nantes — SIPA

Les budgets se suivent et ne se ressemblent pas. L’an dernier, le gouvernement annonçait un retour à l’équilibre de la Sécu en 2019 et tablait sur près de 2 milliards d’excédents cumulés jusqu’en 2022. Cette année l’optimisme n’est plus du tout de mise. Au lieu des excédents attendus, la Sécurité sociale va accumuler 17 milliards d’euros de déficit de 2019 à 2022, avant de revenir à l’équilibre en 2023, selon l’avant-projet de loi de financement pour 2020. Les promesses faites à la suite des manifestations des gilets jaunes, le ralentissement de l’économie et des départs en retraite plus nombreux que prévus ont pesé sur les comptes.

Un déficit supérieur à 5 milliards en 2019 et 2020

La nouvelle « trajectoire » prévoit donc désormais un déficit de 5,4 milliards en 2019, 5,1 milliards en 2020, 4,1 milliards en 2021 et 2,4 milliards en 2022 pour le régime général (maladie, vieillesse, famille et accidents du travail) et le fonds de solidarité vieillesse (FSV). Une amélioration due au redressement de la branche maladie, qui reviendra dans le vert en 2022, et du FSV qui s’en rapprochera progressivement.

La famille et les accidents du travail resteront par ailleurs excédentaires durant toute la période, au prix d’un quasi-gel de leurs dépenses. En revanche, la branche vieillesse, qui plongera dans le rouge en 2019 (-2,1 milliards), s'enfoncera un peu plus chaque année (-5,1 milliards en 2023). A moins que le gouvernement ne décide entre-temps de nouvelles mesures pour « équilibrer financièrement » le système de retraites comme le souhaite Emmanuel Macron avant l’entrée en vigueur du « régime universel » qu’il a promis pour 2025.

En l’état, la Sécu devra donc absorber un important déficit sur 4 ans, sans que cela ne retarde pour autant le remboursement de la dette sociale, toujours programmé pour 2024. Plutôt que de creuser le « trou » confié à une caisse de défaisance (Cades), l’exécutif espère éponger ces pertes à court terme via l’agence qui gère la trésorerie du régime général (Acoss), misant pour cela sur la persistance de taux d’intérêt bas voire négatifs.