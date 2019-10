Des gilets jaunes manifestent à Paris le 27 avril 2019. — ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

La suppression de l’ISF, fin 2017, avait été l’une des premières réformes d’Emmanuel Macron.

Un comité d’évaluation a été installé l’année dernière pour mesurer ses effets.

Ses premiers travaux, publiés mardi, ne permettent pas de conclure de manière certaine.

C’est « LA » réforme symbolique du début du quinquennat d’Emmanuel Macron : celle de la fiscalité du capital, celle qui avait amené l’opposition et une bonne partie des Français à le dépeindre en « président des riches ». Avec la fin de l’impôt de solidarité sur la fortune (l’ISF, remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière) et l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 % sur les revenus du capital (dividendes), le président envoyait un signal aux ménages les plus aisés.

Pour soutenir la réforme, l’exécutif avait déployé un argumentaire assez simple : la France ne serait pas assez attractive en raison de sa lourde fiscalité, et les investisseurs français n’auraient plus les moyens de dynamiser l’économie en raison des taxes trop lourdes. Bruno Le Maire ne disait pas autre chose en octobre 2017. Dans une tribune publiée par Les Echos, le ministre de l’Economie affirmait que la suppression de l’ISF allait « remettre dans le circuit économique de nouveaux moyens de financement ».

Face aux critiques sur l’efficacité réelle de cette politique, le gouvernement avait promis une évaluation de cette réforme pour le projet loi de finances (PLF) 2020. Comme prévu, le comité d’évaluation indépendant, constitué en décembre 2018, a donc remis son premier rapport ce mardi. Et ses conclusions sont claires : « L’observation des données statistiques ne permet pas de conclure sur l’impact de la réforme ». Bref, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si la fin de l’ISF et le PFU ont eu un effet quelconque sur l’économie française.

