Le grain de café est torréfié avant d'être moulu — Coco parisienne

Kaffe, coffee, caffè, kahvé… Ces mots, qui désignent le café dans différentes langues, ont tous la même origine : le mot arabe elqahwah, qui signifie « boisson stimulante ». Si vous le saviez, vous êtes clairement un expert en café, dont c’est la journée mondiale en ce 1er octobre. Universelle et connue pour ses vertus excitantes, antioxydantes et antimigraineuses, cette boisson est la plus consommée au monde après l'eau. Et de l’espresso au déca en passant par le cappuccino, elle a autant de formes que d' adeptes.

Mais qui en sont les plus grands consommateurs ? Où trouve-t-on la tasse la plus chère ? Et qui, le premier, a eu cette idée géniale de se faire un petit café ? 20 minutes vous propose un quiz sur son histoire​, son prix, et quelques anecdotes en plus. Pour enfin savoir si vous êtes, oui ou non, un expert en caféologie.