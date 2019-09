Les nouveaux plans épargne retraite peuvent être signés dès le 1er octobre 2019 — Alexas Photo

« La retraite nous épargne plus d’ennuis que le monde ne nous donne de plaisirs », disait John Petit-Senn. Pour tout de même en profiter, les nouveaux plans épargne retraite voulus par la loi PACTE pourront être signés, à partir de ce mardi 1er octobre. Ils remplaceront les anciens PERP, Perci, Madelin et autres articles 83. Ces derniers, jugés trop complexes, disparaîtront définitivement le 1er octobre 2020.

L’objectif de ces nouveaux PER est de simplifier la gestion de l’épargne en réunissant les différents placements en seulement trois produits. Le PER individuel pour les indépendants et les fonctionnaires. Et les PER entreprise, divisés en « collectifs » pour tous les salariés, et « obligatoires » pour certaines catégories uniquement.

Vous êtes intéressé par les nouveaux plans épargne retraite, mais ne savez pas comment en bénéficier ? Vous souhaiteriez adhérer à l’un de ses plans mais ne savez pas lequel vous correspond le mieux ? Vous avez déjà de l’argent investi sur un des plans amenés à disparaître dans un an, et ne savez pas comment les convertir pour ne rien perdre avec les nouveaux ? Venez poser toutes vos questions, et 20 Minutes tentera d’y répondre avec les conseils d’un expert.