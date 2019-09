A l'usine de café Carte Noire de Lavérune (Hérault) — N. Bonzom / Maxele Presse

A l’usine de Lavérune, on produit 20.000 tonnes de café soluble par an, mais aussi des dosettes souples, 7.000 tonnes par an, ou des capsules, 1.000 tonnes par an.

Le café vert est nettoyé, avant d’aller au torréfacteur puis au moulin.

Il est ensuite dirigé vers des lignes de production, selon son conditionnement.

Elles nous accompagnent au quotidien, mais on ne sait pas forcément comment elles sont fabriquées. Souples ou dures, les dosettes, qui grignotent chaque année des parts de marché au café soluble ou en grains, représentaient en 2018 un marché florissant d’1,4 milliard d’euros en France. 20 Minutes s’est immiscé dans l'usine Carte Noire de Lavérune (Hérault), qui fête ses 50 ans, pour percer les secrets des dosettes de café.

Avant d’être conditionné dans les capsules multicolores que l’on connaît, l’or noir est acheminé en bateau, puis en camion, depuis le Honduras, la Colombie ou le Brésil. A l’usine héraultaise, il arrive vert. « Il passe d’abord par une phase de nettoyage, pour enlever tous les corps étrangers, comme des bouts de ficelle, ou des bouts de pierres, car dans certains pays, le café est ramassé à même le sol, explique Philippe Maillard, le directeur de l’usine. Puis nous envoyons tout ça dans la tour. »

Le torréfacteur, « poumon de l’usine »

Cet immense silo en forme de paquet de la marque, que l’on aperçoit à des kilomètres à la ronde, stocke plus d’un millier de tonnes de café, issu de 49 origines différentes. Le café est ensuite préparé en fonction des recettes fabriquées. « Par exemple, 50 % du Brésil, 30 % de Colombie, 20 % de Honduras », reprend le directeur. Le cocktail passe ensuite par le torréfacteur, « poumon de l’usine » : la torréfaction peut être lente, pour fabriquer des mixtures plus faciles à boire, ou plus rapide, pour préparer des cafés plus corsés.

« Une fois torréfié, le café passe par des moulins, confie Philippe Maillard. Mais on ne fait pas un paquet de café moulu comme l’on fait une dosette souple ou une capsule. Pour les capsules par exemple, on a besoin d’une mouture très fine. Quand l’eau passe dans le système de la machine à café, il faut que ce soit très fin. Pour le café moulu, le temps d’extraction est beaucoup plus long, la mouture est donc plus grosse. »

Des emballages en plastique et en papier fabriqués à l’usine

L’or noir est séparé ensuite en plusieurs lignes de production, selon son conditionnement : le café moulu, qui représente 20.000 tonnes par an à Lavérune, les dosettes souples, 7.000 tonnes par an, ou les capsules, 1.000 tonnes par an.

Pour les dosettes souples ou les capsules, les emballages en papier ou en plastique sont fabriqués à l’usine de Lavérune. D’impressionnants robots conditionnent enfin les dosettes dans des paquets, puis en palettes, avant qu’ils ne rejoignent les rayons des supermarchés. Et tout au long du processus de fabrication, le café est goûté, et les capsules sont testées, pour vérifier qu’elles répondent aux exigences de la marque. « Et pour éviter de casser la belle machine de la Fête des mères ! », sourit Philippe Maillard.