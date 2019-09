Les banques européennes annonces 44.000 suppressions d’emplois

GUICHET Le secteur est en crise face à la transition numérique et tente de se restructurer

La Société générale va supprimer presque 3.500 postes. — ALLILI MOURAD/SIPA

Au moins dix banques européennes ont annoncé depuis le début de l’année la suppression de plus de 44.000 postes, confirmant la passe très difficile que traverse un secteur confronté aux taux d’intérêt bas et aux tensions politico-commerciales. Dernières annonces en date, celles vendredi de Société générale et Commerzbank. Dans certains établissements, de futures embauches compenseront ces coupes.

Société générale était l’un des premiers, en 2015, à annoncer la refonte de son réseau de détail en France, face à la baisse de fréquentation des agences et au virage du numérique. Entre 2016 et 2020, Société générale, qui emploie plus de 147.000 personnes, a programmé la suppression de 3.450 postes. Les 530 nouvelles suppressions de postes dans le réseau français, présentées vendredi aux syndicats, viennent s’ajouter aux 1.600 suppressions dans le monde annoncées en avril.

En Allemagne, ça ne va pas mieux

En crise depuis plusieurs années, Commerzbank, la deuxième banque allemande a annoncé vendredi la suppression de 4.300 emplois dans le monde et de 200 agences. Parallèlement, elle compte créer 2.000 emplois. En 2016, elle annonçait déjà un plan de réduction de 9.600 postes à l’horizon 2020 qui a déjà été bouclé.

La première banque allemande, la Deutsche Bank a annoncé début juillet le plus grand plan de restructuration de son histoire avec la suppression de 18.000 emplois d’ici à 2022. L’an dernier, elle avait déjà supprimé 6.000 postes. Deutsche Bank, qui ne s’est jamais remis de la crise financière de 2008, compte désormais se concentrer sur l’Europe et l’Allemagne dans la banque de détail et des entreprises, dans ce plan considéré comme celui de la dernière chance.

Les Britanniques tirent la langue

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé début août le départ surprise de son patron John Flint, moins de deux ans après son arrivée, et la suppression de 4.000 emplois. La Barclays, après plusieurs années de résultats en dents de scie, minée par des litiges aux Etats-Unis et dans son pays, est revenue dans le vert en 2018. Début août, la banque a indiqué avoir supprimé 3.000 postes lors du deuxième trimestre 2019 et vouloir augmenter la réduction de ses coûts.

Fin août, la première banque française, BNP Paribas a confirmé envisager la suppression d’environ 20 % des effectifs de sa filiale de conservation de titres en France, soit une réduction de 446 à 546 postes d’ici à 2021. En mars, BNP Paribas Fortis, sa filiale belge, avait confirmé réduire de 40 % son nombre d’agences et supprimer quelque 2.200 emplois d’ici trois ans. En Italie, la banque a lancé cet été un plan de départs anticipés à la retraite, réduisant ses effectifs de 1.500 postes à horizon 2021.

La banque espagnole Santander a annoncé en juin la suppression de 10 % de ses effectifs en Espagne, soit 3.200 emplois. Cette restructuration est la conséquence de l’absorption en 2017 de sa rivale Banco Popular. La troisième banque espagnole CaixaBank a négocié avec les syndicats un plan de départs volontaires prévoyant la suppression de plus de 2.000 postes d’ici à la fin 2020.