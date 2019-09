Christine Lagarde à Washington le 13 avril 2019. — Jose Luis Magana/AP/SIPA

Les mesures de relance prises par le gouvernement permettent à la France d’être bien positionnée dans la zone euro, a estimé Christine Lagarde, ex-patronne du FMI appelée à diriger la Banque centrale européenne (BCE) en novembre, dans un entretien exclusif jeudi à l’AFP. « Il y a eu, à la suite du mouvement des gilets jaunes, un financement important qui a été engagé, prévu dans les budgets, et qui clairement joue un rôle de relance économique », a-t-elle déclaré. « Ceci permet à la France d’être bien positionnée dans le peloton de la croissance », a-t-elle ajouté.

Les reformes doivent « continuer »

Toutefois, selon Mme Lagarde le gouvernement français ne doit pas s’arrêter là. Les réformes structurelles « doivent continuer à être engagées », a-t-elle estimé. « C’est très clairement ce qu’a annoncé le gouvernement d’Edouard Philippe » notamment en matière de retraites, a noté Mme Lagarde.

Interrogée sur les possibles résistances au sein de la population française pour accepter des réformes majeures, elle a rétorqué : « Il ne faut pas prendre les Français pour des idiots ! ». Selon elle, « ils sont parfaitement conscients de l’augmentation de la durée de vie, de l’augmentation des coûts et du fait que des mesures doivent être prises pour se mettre en ligne avec ces phénomènes démographiques ».

La plus grande menace vient des tensions commerciales mondiales

Elle a en outre estimé qu’au-delà des risques que font peser sur l’économie française la faible croissance en Allemagne et en Italie ainsi que le Brexit, les tensions commerciales étaient sans doute la menace la plus grande. En effet, « l’économie française dispose d’un marché intérieur solide. La France a démontré historiquement que sa capacité à consommer était en général ce qui tirait l’économie quand la situation extérieure était menaçante ».

Christine Lagarde a enfin noté que le FMI saluait les réformes structurelles déjà engagées ou mises en œuvre au cours des deux dernières années en France, citant notamment celle relative au marché du travail et la réforme de la formation professionnelle. « Tout cela est de nature à libérer des forces économiques dans le pays », a-t-elle commenté. « Ce que j’espère, pour mon pays, c’est que les autorités trouveront les bons moyens de dialogue, de concertation et d’engagement de l’ensemble des Français pour parvenir à des réformes qui seront bénéfiques pour le pays et pour la répartition des richesses dans le pays », a-t-elle enfin déclaré.