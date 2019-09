Image d'illustration de la compagnie XL Airways. — Hugh W. Cowin / Rex Fea/REX/SIPA

Nouveau coup du sort pour l’aviation française. Après le placement en liquidation judiciaire de la compagnie Aigle Azur, c’est au tour de la compagnie aérienne XL Airways qui connaît de « grandes difficultés financières ». Le transport aérien s’est déclaré en cessation de paiement et a demandé son placement en redressement judiciaire, a-t-elle annoncé jeudi soir dans un communiqué.

« Depuis plus d’un an, la direction a négocié avec plusieurs repreneurs. Ces négociations n’ont pas abouti et la compagnie doit aujourd’hui se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Bobigny », a expliqué la société, moins de trois semaines après qu’Aigle Azur, a recouru à la même procédure. Le comité d’entreprise a été informé jeudi, avant le lancement de la procédure. « L’objectif est d’assurer le versement des salaires et d’enclencher rapidement la recherche d’un repreneur sous la direction du tribunal de commerce de Bobigny », a ajouté l’entreprise.

La compagnie a indiqué sur son site mettre un terme à la vente de ses billets à compter du 19 septembre 2019. « Les vols du week-end sont maintenus. Certains vols étant susceptibles d’être annulés à partir du 23 septembre, les passagers sont invités à vérifier le statut de leurs vols, notamment les passagers effectuant un vol retour après cette date », indique la compagnie sur son site Internet.

Un numéro vert a été mis à disposition des passagers au +33.3.51.86.00.51. Les clients pourront suivre « le statut précis des vols est mis à jour en temps réel sur notre site Internet www.xl.com/fr/statut-vol-xl. » « L’ensemble de la compagnie XL Airways vous présente ses excuses pour cette situation. Nous faisons le maximum pour continuer à servir nos clients au mieux dans cette période difficile », a ajouté le transporteur.

Recherche d’un repreneur depuis le mois d’août

Selon les informations du magazine touristique Tour Hedbo, XL Airways aurait pris cette décision à la suite d’un comité d’entreprise extraordinaire, avec pour ordre du jour « une information-consultation sur un dépôt de déclaration de cessation des paiements et une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». XL Airways cherche un repreneur depuis plusieurs semaines.

Fondée en 1994, XL Airways est spécialisée dans les vols vers les Caraïbes, La Réunion, les États-Unis et le bassin méditerranéen. Basée à Paris-Charles de Gaulle, la compagnie emploie 570 collaborateurs et transporte chaque année près de 700.000 passagers sur quatre continents. La compagnie française avait annoncé en avril dernier qu’elle allait mettre en place un vol hebdomadaire direct entre Toulouse et Fort-de-France à compter du 16 décembre.