Quelque 23.000 avions volent aujourd’hui dans le monde. Et selon les spécialistes d’Airbus, dont les prévisions ont été dévoilées ce mardi, la flotte va plus que doubler d’ici à 20 ans, avec 48.000 appareils en exploitation, dont 39.210 nouveaux.

L’avionneur européen table sur une croissance du trafic aérien de 4,3 % et estime qu’il faudra au cours des deux prochaines décennies former 550.000 nouveaux pilotes ou encore 640.000 nouveaux techniciens.

Autant dire que le constructeur parie sur un horizon dégagé, grâce notamment aux pays émergents « où les coûts et la géographie rendent les alternatives impossibles ».

Airbus Global Market Forecast 2019-2038

✈️ Need for 39,000+ new, more fuel efficient jets like the #A220, #A320neo, #A330neo, #A350

🛫 Traffic growing at 4.3% yearly

👩‍✈️ 550,000 new pilots

🔧 640,000 new technicians

➡️ GMF: https://t.co/sQ9cix5Ywd pic.twitter.com/QCazlgHFNq