Le chanteur et acteur américain John Legend en showcase privé au centre commercial "Les Quatre-Temps", le 12 septembre, dans le quartier de la Défense à Nanterre près de Paris. Ce concert marque le passage définitif de ce centre commercial sous la marque Westfield. (Entre le 12 et le 21 septembre 2019, sept centres commerciaux francais ajouteront le préfixe de l'enseigne anglo-saxonne"Westfield" a leur nom). — SADAKA EDMOND/SIPA

Panneaux, personnels, devanture… Les clients du Forum des Halles ont découvert vendredi le nouveau nom du centre commercial en lettres rouges « Westfield » Forum des Halles. L’enseigne est l’un des sept magasins en Ile-de-France à être passé officiellement sous le pavillon de la marque australienne Westfield, après son acquisition du groupe Unibail-Rodamco en 2018 – pour former Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

« La signalétique de la Ville et des transports en commun va rester la même. Seuls les panneaux dans le centre commercial vont être changés », a détaillé Jérémy Desprets, le directeur du Forum des Halles au Parisien. Westfield Forum des Halles est d’ailleurs devenu le premier centre commercial de France, après avoir franchi le cap des 50 millions de visiteurs de juin 2018 à juin 2019.

Un concert privé en guise de soirée d’ouverture

A l’instar de Westfield Les Quatre Temps jeudi, une soirée de lancement a été offerte à 2.000 clients de Westfield Forum des Halles. Ils ont assisté à un mini-concert de 30 minutes du chanteur, compositeur et pianiste américain John Legend, installé sous la Canopée. Le groupe Westfield, très populaire aux États-Unis et au Royaume-Uni, est connu pour ses animations variées qui transforment les temples du shopping en lieux de vie. Sa réputation à l’international constitue aussi un fort atout pour URW pour attirer des enseignes dans ses centres commerciaux. « Quand on a dit à Victoria’s Secret qui a ouvert un magasin en juin au Forum des Halles que le centre allait devenir Westfield, les discussions ont été plus faciles », a déclaré Anne-Sophie Sancerre, directrice générale retail France d’URW, au Figaro.

Concert @johnlegend à Paris Les Halles ce soir ⭐️❤️🎤 pic.twitter.com/w2C26UEyry — Joan (@Joan_LF) September 13, 2019

La griffe a également lancé une campagne de pub multisupports (radio, print, digital…) en utilisant le tube des Beatles, Come Together. Samedi, c’est Westfield Vélizy 2 qui sera officiellement inauguré, avec un showcase privé de l’artiste britannique Rita Ora. S’en suivront Westfield Parly 2 le 18 septembre ; Westfield Carré Sénart, le 19 septembre ; Westfield Euralille le 20 septembre ; et Westfield Rosny 2, le 21 septembre. Le groupe projette de passer d’autres centres commerciaux à la marque Westfield en 2020 et en 2021. Il poursuivra aussi son développement en Europe, avec le développement de « mall » en Pologne, République Tchèque, Suède, Pays-Bas et Allemagne.