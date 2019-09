Les restes du pont Morandi soufflées par des explosifs à Gênes, le 28 juin 2019. — Vincenzo PINTO / AFP

A l’occasion des Rendez-vous de septembre de la réassurance mondiale, qui s’ouvriront samedi à Monte-Carlo, le cabinet Scor a publié le coût des sinistres majeurs dus à l’activité humaine survenus en 2018 et 2019. Le plus gros sinistre de l’histoire revient aux deux accidents de Boeing 737 MAX.

En août 2018, les images de l'effondrement du pont Morandi à Gênes en Italie, qui a fait 43 morts, ont fait le tour du monde. Pour les assureurs, la facture s’est élevée entre 460 et 700 millions de dollars. L’explosion d’une raffinerie de pétrole de l’entreprise Husky Energy dans l’Etat américain du Wisconsin (Midwest) a coûté 650 millions de dollars de dégâts assurés. En septembre 2018, la cyberattaque du groupe hôtelier Marriott a coûté 400 millions de dollars.

Deux accidents de 737 MAX

Le premier accident du Boeing 737 MAX, de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air, avait causé la mort de 189 personnes : les assureurs ont dû débourser 459 millions de dollars. Ce montant comprend notamment le coût lié à la perte de l’appareil. En 2019, la rupture du barrage de Brumadinho au sud-est du Brésil, géré par le géant minier brésilien Vale, a totalisé 200 millions de dégâts assurés. Le groupe a été par ailleurs condamné par la justice brésilienne à payer tous les dommages occasionnés par cette catastrophe qui a fait 270 morts et disparus et provoqué un désastre écologique. Elle a également ordonné le gel de 2,56 milliards d’euros destinés à l’indemnisation.

En mars, le deuxième accident du Boeing 737 MAX de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, a coûté 837 millions de dollars de dégâts assurés dont 130 millions de dollars au titre de la perte de l’appareil et 330 millions d’euros dédiés à l’indemnisation des familles des victimes. Conséquence de ces deux accidents successifs du Boeing 737 MAX, ces appareils sont cloués au sol depuis près de six mois. Cette immobilisation – fort coûteuse pour les compagnies aériennes qui ont dû les remplacer et modifier leurs plans de vol – conjuguée à une potentielle cascade de litiges et d’éventuelles amendes, promet de faire du dossier Boeing 737 MAX « le plus gros sinistre de l’histoire », indiquait mardi S & P Global Ratings.

Pour l’heure, Boeing a annoncé avoir réservé 5,6 milliards de dollars pour indemniser les compagnies aériennes et les loueurs d’avions ayant dû annuler des milliers de vols. Enfin en juillet, l’échec du lancement de la fusée Vega devant mettre en orbite un satellite militaire des Emirats Arabes Unis, a nécessité 414 millions de dollars de dégâts assurés.