Illustration d'une galette dans une cuisine de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Kenavo Krampouz ! Mercredi, le géant du petit électroménager Seb a fait savoir qu’il souhaitait racheter la société bretonne Krampouz, réputée pour ses billig fabriqués dans le Finistère.

Basée à Pluguffan, Krampouz est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. La société réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 18 millions d'euros et compte près de 90 collaborateurs.

Seb, un véritable empire

La finalisation de l’opération de rachat est attendue fin septembre. L’accord est soumis à l’approbation des instances représentatives du personnel de Krampouz.

La Société d’emboutissage de Bourgogne (le nom original de Seb) est numéro un mondial dans le domaine du petit électroménager domestique. L’an dernier, avec ses marques comme Tefal, Moulinex ou Krups, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros et employait 34.000 personnes dans le monde.