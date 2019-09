VOUS TEMOIGNEZ Les prix s’envolent à Paris et dans de nombreuses villes de province

Allez-vous tirer votre épingle du jeu ? Les notaires devraient confirmer ce jeudi que le prix du mètre carré dans l’immobilier ancien dépasse désormais les 10.000 euros à Paris. Un cap symbolique qui s’inscrit dans un mouvement de hausse effrénée observé ces dernières années.

Et la capitale n’est pas seule. D’autres villes du pays, à l’instar de Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille ou encore Rennes, ont en effet vu le prix de la pierre grimper en flèche au cours de la dernière décennie.

Des taux au plus bas

Mais en parallèle, les taux de crédit immobilier sont historiquement bas. Une situation qui incite les potentiels acquéreurs à se lancer, malgré des tarifs élevés.

Dans ce contexte particulier, quelle est votre stratégie immobilière ? Vous louez et ne prévoyez pas d’acheter, car les prix vous paraissent exorbitants ? Ou bien vous allez acheter (ou avez acheté) en comptant faire une belle plus-value rapidement ? Ou bien encore vous êtes en location dans une ville à forte attractivité, et avez décidé d’acheter un bien de moindre valeur dans une autre ville, pour le louer ensuite ? Vous attendez de voir l’évolution du marché et des taux pour vous décider ? Location, achat, location + achat… Quelle est votre équation ? Racontez-nous