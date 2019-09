Le PDG d’Aigle Azur démissionne en plein redressement judiciaire

Un avion de la compagnie Aigle Azur. (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le PDG d’Aigle Azur Frantz Yvelin a annoncé sa démission mercredi, deux jours après le placement en redressement judiciaire de la compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons avec l’Algérie, et en proie à une bataille d’actionnaires. « A un moment, on ne peut pas se battre contre tout le monde », a-t-il notamment déclaré mercredi matin sur le plateau de BFM Business, se disant « fatigué » après avoir « traversé une zone de fortes turbulences depuis le début du mois d’août ».

L’entreprise, qui compte 1.150 employés, dont 350 en Algérie, s’est déclarée en cessation de paiement lundi et a été placée en redressement judiciaire le même jour. Le 26 août, Gérard Houa, actionnaire minoritaire (20 % du capital) avait tenté d’évincer Frantz Yvelin par un communiqué le présentant comme le nouveau patron, avec la volonté de mettre fin aux « errements stratégiques des deux dernières années », avant d’être démenti par David Neeleman (32 % du capital), l’accusant d’usurper ce titre.

« Un plan »

Deux jours plus tard, nouveau coup de théâtre : une administratrice provisoire, Hélène Bourbouloux, avait été désignée à la tête de l’entreprise et installée en présence des forces de l’ordre, tandis que Frantz Yvelin était rétabli dans ses fonctions. « La justice est saisie, il lui appartiendra de trancher », a dit Frantz Yvelin mercredi matin, au sujet du coup de force de Gérard Houa, en rappelant que ce dernier a « dit depuis des mois aux actionnaires, plus récemment aux salariés en parallèle avec un syndicat, le SNPNC-FO avec lequel il semble s’être allié : "J’ai 15 millions d’euros, j’ai un plan". »

« Gérard, si tu m’écoutes, si tu as les 15 millions, mets les sur la table, si tu as un plan sérieux, présente-le au tribunal, l’avenir t’est ouvert », a expliqué le dirigeant de l’entreprise détenue par le groupe chinois HNA (48 %), l’homme d’affaires américain David Neeleman (32 %) et la compagnie Lu Azur (20 %), dont Gérard Houa est propriétaire.

Presque 2 millions de passagers en 2018

« Nous avions sur la table dès le début août, une solution qui permettait de pérenniser plus de 90 % des emplois de la société », a regretté Frantz Yvelin, dont le plan était « de revendre une partie de notre activité au groupe IAG, de basculer à peu près une moitié de notre activité sur Charles-De-Gaulle et de demander un effort de productivité à l’ensemble de nos personnels navigants en contrepartie d’une part dans le capital de la société ».

Les liaisons avec l’Algérie représentent 50 % à 60 % de l’activité d’Aigle Azur, fondée en 1946. La compagnie qui a transporté 1,88 million de passagers en 2018, a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2018 mais « perd de l’argent depuis 2012 », selon Frantz Yvelin.