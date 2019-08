Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, à Québec le 19 août 2019. — Jacques Boissinot/AP/SIPA

Le Produit intérieur brut (PIB) au Canada a augmenté de 3,7% au deuxième trimestre en rythme annuel, a indiqué vendredi l’institut national des statistiques du pays. C’est une bonne nouvelle pour le premier ministre Justin Trudeau à moins de deux mois des élections législatives. Après un net ralentissement de la croissance fin 2018 et une reprise timorée au premier trimestre (+0,4 %), les analystes s’attendaient à une accélération du PIB de 2,9% en rythme annualisé pour le deuxième trimestre 2019. Cette hausse plus importante que prévu a été tirée par la forte reprise des exportations qui, après avoir diminué au cours des deux trimestres précédents, ont augmenté de 3,7% entre avril et juin.

Des élections prévues le 21 octobre

En précampagne électorale, en vue du scrutin du 21 octobre prochain, le premier ministre Justin Trudeau s’est évidemment félicité de ces chiffres : « lorsqu’on fait confiance aux Canadiens et qu’on investit en eux, on obtient une économie forte et en croissance », a-t-il déclaré sur Twitter.

M. Trudeau est actuellement au coude-à-coude dans les sondages avec son adversaire conservateur Andrew Scheer, partisan d’une baisse des dépenses publiques afin de réduire le déficit budgétaire qui devrait atteindre 19,8 milliards de dollars canadiens (13,1 milliards d’euros) en 2019/20 selon le dernier budget du gouvernement libéral.