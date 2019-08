Un livreur Deliveroo à Saint-Ouen (Illustration). — GERARD JULIEN / AFP

Avec 10.000 restaurants partenaires répartis dans 200 villes, Deliveroo est un acteur incontournable de la livraison de nourriture. Ses pratiques sont donc attentivement scrutées. Début août, la décision de la plateforme britannique de baisser les tarifs des courses les plus courtes et d’augmenter celui des courses longues, a été très critiquée par de nombreux livreurs, au point de déclencher une mobilisation.

La plateforme a notamment supprimé le tarif minimal de 4,70 euros pour une course, qui s’appliquait à Paris (il varie selon les villes). « On avait des courses courtes à 4,70 euros, maintenant on se retrouve avec des courses à 2,50, 2,60, 2,70 euros », a expliqué Jérôme Pimot, du Clap 75 (collectif des livreurs autonomes de Paris). De son côté, Deliveroo met en avant une tarification « plus juste » affirmant que « 54 % des commandes sont payées davantage ».

Vous êtes livreurs Deliveroo et vous avez constaté une baisse (ou une hausse) de votre rémunération ? Vous pensez rejoindre la mobilisation, ou au contraire, vous ne comprenez pas les revendications ? N’hésitez pas à venir témoigner via l’appel ci-dessous. Vous pouvez également joindre des captures d’écrans.