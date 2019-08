Valises perdues, annulations de vols, arnaques... Posez-nous vos questions

Des milliers de bagages sont perdus tous les ans en aéroport — Stela Di

Valises perdues, annulations de vols, arnaques touristiques, les vacances estivales sont source d’énormément de litiges et de plaintes. Difficile à accepter quand on a attendu et économisé pour ses vacances pendant toute l’année. Parfois, le problème est encore plus équivoque et peut relever d’une différence d’appréciation entre la promesse du vendeur et l’avis du vacancier. Selon le site Juridica, la déception serait même la source de 45 % des litiges.

Face à ces difficultés, les particuliers ne disposent pas toujours des renseignements et outils pour se défendre et faire valoir leurs droits. De plus, faire appel à un ou une avocate peut entraîner des coûts exorbitants. Il existe toutefois des solutions.

Vous avez vu votre voyage gâché par une perte de bagages et vous avez des difficultés à vous faire indemniser ? Une de vos réservations a été annulée à la dernière minute sans raison et vous voulez une compensation ? Vous pensiez réserver les vacances de vos rêves mais le prestataire n’a pas été à la hauteur de ses promesses ? Venez poser toutes vos questions et 20 minutes tentera d’y répondre avec l’aide d’un ou d’une spécialiste.