Des voitures Opel prêtes à être distribuées (image d'illustration). — Paul ELLIS / AFP

Le marché automobile français a baissé de 1,8 % sur un an en juillet, malgré un jour ouvré de plus que l’an dernier, et s’inscrit aussi en recul de 1,8 % sur les sept premiers mois de l’année, d’après des chiffres publiés ce jeudi.

Parmi les constructeurs français, PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a fait nettement mieux que la moyenne, avec des immatriculations de voitures neuves en hausse de 4,1 %, tandis que Renault (avec Dacia, Alpine) a chuté de 9,8 %, selon les données du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA).

Les constructeurs français s’en sortent mieux

En juillet, 172.228 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes en France, soit environ 3.000 de moins qu’en juillet 2018. Les constructeurs français se sont globalement un petit peu mieux portés que l’ensemble du marché, en limitant leur baisse à -1,5 %, contre -2,2 % pour les marques étrangères.

De janvier à juillet, les nouvelles immatriculations ont atteint un total de 1,34 million de véhicules, en baisse de 25.000 par rapport à la même période de l’an dernier. Sur cette période de sept mois, les groupes français baissent également un peu moins (-1,4 % contre -2,4 % pour les étrangers) grâce à PSA qui progresse de 1,7 % alors que Renault chute de 5,3 %.

PSA, 33,1 % des immatriculations nationales

Leur performance globale est portée par la marque Citroën, qui bondit de 12,8 % en juillet, grâce aux bonnes performances commerciales de ses nouveaux SUV (4x4 de loisir) C3 Aircross et C5 Aircross.

Les autres labels de PSA ont stagné le mois dernier : Peugeot (+0,3 %), DS (-0,1 %) et Opel (-0,6 %). Depuis janvier, la part de marché du premier groupe automobile français a progressé de 1,1 point, à 33,1 % des immatriculations nationales.

Parmi les constructeurs étrangers, l’allemand Volkswagen, de très loin le premier importateur, a vu ses livraisons augmenter de 2,5 % en juillet grâce à Skoda (+24,4 %) et Seat (+9,1 %). Depuis le début de l’année, sa part de marché atteint 12,7 % (+0,8 point).