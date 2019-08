Ryanair évoque la suppression de 900 emplois

Un avion de Ryanair (illustration). — Martin Meissner/AP/SIPA

Ryanair pourrait supprimer « environ 900 emplois », a rapporté mercredi auprès de l’AFP le groupe aérien, démentant un chiffre plus élevé annoncé précédemment dans la presse. « Environ 900 emplois pourraient être concernés, et non pas 1.500 comme rapporté par erreur », a indiqué l’entreprise irlandaise.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg avait indiqué avoir visionné une vidéo du directeur général à destination des salariés dévoilée lundi à l’occasion des résultats trimestriels du transporteur irlandais, l’un des plus importants acteurs européens du secteur.

Selon eux, le patron du groupe aérien Ryanair, Michael O’Leary, avait évoqué la possible suppression de 1.500 emplois en raison de mauvais résultats financiers et des retards de livraison des Boeing 737 MAX, rapporte mercredi Bloomberg.

Résultats moroses pour le premier trimestre

« Nous ferons de notre mieux dans les prochaines semaines pour minimiser les suppressions d’emplois mais certaines seront inévitables », prévient l’emblématique dirigeant de Ryanair qui compte au total quelque 13.000 salariés. Employant un ton désolé, Michael O’Leary précise que les détails de cette réduction d’effectifs seront communiqués fin août une fois que la compagnie aura discuté avec les aéroports concernés et les syndicats.

Cette menace sur l’emploi intervient au moment où le groupe semble avoir aplani les relations sociales en son sein après avoir dû faire face à un vent de contestation et des mouvements de grèves l’an dernier concernant les conditions de travail. Le groupe avait déjà prévenu mi-juillet qu’il allait fermer des bases aéroportuaires cet hiver et à l’été 2020 à cause des reports de livraison du Boeing 737 MAX, dont la flotte est clouée au sol après deux accidents.

Il a par ailleurs publié des résultats moroses pour le premier trimestre de son exercice 2019-2020 avec une baisse de son bénéfice net de 21 %, en raison d’une baisse des prix des billets d’avion, d’un kérosène plus cher et d’une hausse des coûts de personnel. Le groupe est désormais constitué de quatre compagnies, à savoir l’irlandaise Ryanair DAC, l’autrichienne Lauda, la maltaise Malta Air et la polonaise Buzz. Il prévoit de transporter 152 millions de passagers cette année.