Bernard Arnault. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le second homme le plus riche du monde est français. Bernard Arnault, président du groupe LVMH et propriétaire du groupe Les Echos – Le Parisien, est désormais la deuxième fortune mondiale, selon le dernier classement Bloomberg des milliardaires publié ce jeudi.

A 70 ans, l’homme d’affaires est à la tête d’une fortune personnelle de 107,6 milliards de dollars, soit 96 milliards d’euros. Devant lui, Jeff Bezos, PDG d’Amazon, conserve sa première place avec une fortune estimée à 125 milliards de dollars, (111,5 milliards d’euros).

Le luxe ne connaît pas la crise

Nouveauté : Bill Gates se retrouve « seulement » en troisième position. C’est la première fois depuis la création de ce palmarès que le fondateur de Microsoft n’occupe pas l’une des deux premières places. A eux trois, ces milliardaires disposent d’un patrimoine estimé à 340 milliards de dollars, l’équivalent du PIB d’Hong Kong ou de l’Afrique du Sud.

Bernard Arnault profite de l’excellente santé du secteur du luxe. Son groupe LVMH, fort de plus de 70 marques, dont Louis Vuitton, Fendi et Christian Dior, n’en finit plus de prendre de la valeur. Le cours en bourse de l’action LVMH a bondi de plus de 52 % depuis janvier 2019. Parmi les 500 plus grandes fortunes, celle de Bernard Arnault enregistre par ailleurs la plus forte progression, avec 39 milliards de gains depuis début 2019.