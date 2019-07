L'entrepôt Amazon à Saran (Loiret). — JULIEN DE FONTENAY/JDD/SIPA

Amazon, le géant aux 233 milliards de dollars de chiffre d’affaires, fait-il « des promos sur le dos des salaires » ? C’est ce que pensent plusieurs milliers d’employés de l’entreprise américaine. Lundi, ils se sont mobilisés un peu partout dans le monde pour alerter sur leurs conditions de travail.

« Nous avons reçu des informations horrifiantes sur des employés obligés d’uriner dans des bouteilles en plastique faute de pouvoir aller aux toilettes ou sur des femmes enceintes forcées de rester debout », a écrit dans un communiqué le syndicat britannique GMB.

Le « tracking dénoncé »

Outre les cadences jugées trop rapides, les employés dénoncent aussi des méthodes contestées de « tracking » (contrôle du temps de travail et des performances) ou la suppression des pauses. De son côté, Amazon affirme être un « employeur honnête » et précise par exemple qu’en Allemagne, les salaires « sont au plus haut de ce qui est payé pour des emplois comparables ».

