Un avion airbus — Francois Mori/AP/SIPA

Airbus et Boeing ont engrangé à eux deux 655 commandes et engagements d’achat lors du Salon du Bourget, comme l’indiquent Les Echos. Un bilan certes en dessous d’il y a deux ans, où les deux géants du ciel avaient comptabilisé 897 commandes et engagements, mais bien meilleur que prévu, notamment pour Boeing qui craignait le pire avec la crise du 737 MAX.



Un bilan positif même pour le géant américain, qui n’empêche pas sa cuisante défaite face aux avions européens : 363 commandes, engagements d’achats et options côté Airbus contre 292 pour Boeing. Et si on s’en tient uniquement aux commandes concrètes, la victoire est d’autant plus écrasante : 149 commandes chez Airbus et seulement 20 pour Boeing.

Le Boeing MAX sauvé

Ce dernier pourra toujours se consoler avec l’engagement d’achat de 200 MAX, malgré les récentes polémiques sur ses avions, signé par le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling, etc). Pour Airbus, en plus des chiffres bien meilleurs que son concurrent, c’est le succès total du lancement de l’A321 XLR, nouveau gros-porteur long-courrier, avec 226 commandes et engagements d’achats.

Un bilan marqué tout de même par la grosse baisse par rapport à 2017, qui confirme le ralentissement des ventes et les difficultés actuelles pour les deux ténors aériens.