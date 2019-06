Le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, lors d'une conférence de presse à Paris, le 29 janvier 2019. — ERIC PIERMONT / AFP

Bernard Arnault est désormais le troisième homme le plus riche du monde. La fortune du PDG du groupe LVMH a atteint, ce mardi, les 100 milliards de dollars (89,3 milliards d’euros), selon le classement Bloomberg Billionaires qui fait, chaque semaine, une estimation des plus grandes fortunes de la planète.

Si Bernard Arnault est la troisième fortune mondiale depuis le mois d’avril, où il a dépassé le légendaire investisseur Warren Buffett, il entre désormais dans le cercle très fermé des « centimilliardaires » et se rapproche encore un peu plus de ses deux rivaux, Jeff Bezos (119 milliards de dollars) et Bill Gates (106 milliards).

Près de 2,88 milliards de dollars en une seule journée

Pour la seule journée de mardi, la fortune de Bernard Arnault a gonflé de 2,88 milliards de dollars. Depuis janvier, elle a augmenté de 32 milliards de dollars (28,6 milliards d’euros).

Une bonne année pour l’homme, mais aussi pour l’entreprise. Le groupe de luxe a vu son chiffre d’affaires grimper de 10 % en 2018, à 46,8 milliards d’euros. Des résultats qui ont fait bondir en flèche le cours de l’action LVMH​, et donc, la fortune de Bernard Arnault.