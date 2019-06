Le monocouloir A321 XLR permettra de parcourir de longues distances. — Airbus SAS

Le salon international aéronautique du Bourget s’est ouvert ce lundi et dès les premières heures des annonces ont été faites. Airbus a dégainé dès l’ouverture, en annonçant le lancement son A321 XLR, une version « extra longue distance » capable de parcourir 8.700 km, soit 4.700 miles nautiques.

La version précédente de son monocouloir, l’A321 Long Range, pouvait parcourir 7.400 kilomètres. Le nouveau modèle XLR a déjà trouvé preneur puisque l’avionneur européen, a d’ores et déjà annoncé des commandes.

Unbeatable fuel efficiency goes extra-long range with the new #A321XLR - flying up to 4,700nm with outstanding performance; combining single-aisle economics with long-haul widebody cabin comfort. https://t.co/g69kJiOqn3 #PAS19 #WeMaketItFly pic.twitter.com/yNOSDknLoQ — Airbus (@Airbus) June 17, 2019

Le loueur américain Air Lease Corporation (ALC) a annoncé une commande de 27 exemplaires de cet avion dont le prix catalogue n’a pas été communiqué, au milieu d’une commande de 100 avions.

Air Lease Corporation, the Los Angeles-based aircraft leasing company, has signed a Letter of Intent (LoI) for 100 Airbus aircraft, including for the first time 50 A220-300s and 27 A321XLRs. https://t.co/dBlVvZelx1 pic.twitter.com/v9yNRCdf4a — Breaking Aviation News (@breakingavnews) June 17, 2019

Il devra attendre 2023 pour en prendre possession. L’appareil permettra d’avoir « une consommation de fioul inférieure de 30 % par siège par rapport à la précédente génération » de moyen-courriers indique l’avionneur dans un communiqué.

Moins coûteux qu’un gros-porteur

« Grâce à cette autonomie supplémentaire, les compagnies aériennes pourront exploiter un avion monocouloir moins coûteux sur des liaisons plus longues et moins fréquentées – dont beaucoup ne peuvent désormais être desservies que par des avions gros-porteurs moins performants. Cela permettra aux opérateurs d’ouvrir de nouvelles liaisons mondiales telles que l’Inde vers l’Europe ou la Chine vers l’Australie », poursuit Airbus, tout en évoquant aussi les vols transatlantiques directs entre l’Europe et l’Amérique.