Uber se prépare au décollage. L’entreprise de service de voitures avec chauffeur a confirmé jeudi le lancement le 9 juillet de ses premières courses par hélicoptère à New York. Avec Uber Copter, les passagers pourront être transportés dans les airs entre l’aéroport JFK de New York jusqu’au sud de Manhattan.

« Prévision et réservation de trajets multimodaux d’un point A à un point B = pas de stress dans les transports depuis JFK ou vers » l’aéroport, a commenté Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, en relayant un article du New York Times. Ce lancement confirme l’ambition de la société de mettre en place un « covoiturage aérien ».

Plus de 200 euros pour huit minutes

Le vol en hélicoptère n’est évidemment pas gratuit : comptez entre 200 et 225 dollars pour admirer la skyline de Manhattan, pendant environ huit minutes, prix des transports publics à l’aéroport et en ville inclus, a indiqué l’entreprise. Ce service sera néanmoins réservé aux clients disposant d’un programme de fidélité Uber. Il leur sera juste nécessaire de réserver leur course via l’application Uber sur smartphone.