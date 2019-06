Un camion de pompiers. (Illustration) — LODI Franck/SIPA

Plus de passage à la caisse pour les pompiers et ambulances. À partir de juillet 2019, les véhicules de secours n’auront plus à payer aux péages des autoroutes, a expliqué ce mercredi Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes.

La mesure, annoncée lors d’une audition devant la commission du développement durable au Sénat, avait fait l’objet d’un amendement à la loi de finance 2018, votée et adoptée à l’automne 2017. Elle devrait être introduite au 1er ou au 14 juillet prochain, précise Le Figaro.

« Une mesure de bon sens et d’intérêt général »

La gratuité pour les véhicules de secours (police, gendarmerie, pompiers et SAMU) n’avait pas encore été appliquée car le décret d’application relatif à la loi n’était toujours pas sorti. En avril dernier, la ministre des Transports Élisabeth Borne parlait d’une « mesure de bon sens et d’intérêt général ».

Jusqu’ici, les sapeurs-pompiers ne pouvaient bénéficier de la gratuité que lorsque leur intervention se déroulait sur une portion d’autoroute. Le manque à gagner généré pour les sociétés d’autoroutes par cette mesure ne fera l’objet d’aucune compensation financière de la part de l’Etat.