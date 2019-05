La déclaration de revenus pourrait disparaître à l'avenir — A. GELEBART / 20 MINUTES

On n’y coupe pas, encore cette année. Si le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a expliqué envisager de la supprimer à l’avenir, la déclaration de revenus est toujours obligatoire en 2019. Même si le prélèvement à la source a été mis en place en ce début d’année, l’administration continue d’avoir besoin des informations de la déclaration pour appliquer ou non les crédits et réductions d’impôts.

Au tour de la zone 3

Les dates butoirs pour les zones 1 et 2 sont déjà passées. Mais en zone 3, les départements numérotés de 50 à 976, les habitants ont jusqu’au 4 juin pour faire leur déclaration en ligne.