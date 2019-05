Le patron de la SNCF Guillaume Pepy — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le patron de la SNCF a indiqué ce samedi dans les colonnes du Parisien qu'il était prêt à acheter de nouveau des TGV à un seul niveau, pour les faire rouler en heure creuse ou sur des axes secondaires.

«Le TGV est un outil d'aménagement du territoire et il le restera», a assuré Guillaume Pepy à des lecteurs du quotidien. Or, a-t-il ajouté, «ce n'est pas de notre faute, (...) Alstom ne construit plus depuis 1993 que des TGV à deux étages. Donc on achète que des jumbos qui peuvent emporter entre 515 et 650 passagers. On ne peut pas mettre un TGV "jumbo" en milieu de journée et courir le risque de n'avoir que 70 personnes à bord, ce serait du gâchis d'argent public».

Pour «une desserte plus fine du territoire»

«Il ne faut pas renoncer aux TGV à deux niveaux pour les lignes saturées, mais pour les lignes qui ne sont pas engorgées (...) je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en France à la possibilité d'avoir non plus uniquement des TGV Jumbo de plus de 500 places, mais également des TGV de 300 places qui seraient moins chers à l'achat», a-t-il ajouté. «Aujourd'hui, seule la France a des TGV à deux niveaux. Ils ont permis de faire baisser les prix, mais si l'on veut une desserte plus fine du territoire, il nous faut des TGV de moins grande capacité», a insisté le patron de la SNCF.

«On a besoin d'A380 (des TGV de grande capacité, NDLR), c'est sûr», avait par ailleurs récemment expliqué Guillaume Pepy à l'AFP, reprenant une phrase de la ministre des Transports Elisabeth Borne qui avait dit en 2017 qu'on ne pouvait pas desservir Brive-la-Gaillarde (Corrèze) avec des Airbus très gros porteur A380.

«Mais si on fait par exemple du Lyon-Montpellier ou du Lyon-Strasbourg, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à avoir plusieurs modèles de TGV, et notamment un modèle qui ne soit pas un A380?», a-t-il ajouté.