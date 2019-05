Un dispositif fiscal spécifique va s'appliquer à la déclaration annuelle d'impôt sur les revenus 2018. — iStock / City Presse

Les contribuables, qui envoient leur déclaration de revenus en version papier, ont jusqu’à ce jeudi minuit pour le faire, rappelle la direction générale des Finances publiques dans un message sur Twitter.

Si la déclaration en ligne est fortement recommandée, il reste possible d’envoyer sa déclaration par courrier papier pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil.

60 % des foyers fiscaux déclarent en ligne

Malgré l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, la déclaration de revenus reste obligatoire. En 2018, plus de 60 % des foyers fiscaux ont utilisé la déclaration en ligne.

Les contribuables qui déclarent en ligne ont plus de temps pour effectuer leur déclaration. Voici les dates limites : le 21 mai pour les numéros de départements allant de l’Ain (01) à la Corrèze (19), le 28 mai de la Corse (20) au Maine-et-Loire (49) et le 4 juin de la Manche (50) jusqu’au département de Mayotte (976). Les avis d’imposition seront envoyés entre fin juillet et début septembre.

Numéro vert

A partir de ce jeudi, l’Ordre des experts-comptables propose une assistance par téléphone, en contactant un numéro vert (le 0 800 06 54 32), pour remplir sa déclaration.

Baptisée « allô impôt », l’assistance est accessible jusqu’au 22 mai inclus, hors week-end, de 9 heures à 18 heures.