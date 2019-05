Trump à la Chine: Négociez maintenant, ça sera «bien pire» après

Le président américain Donald Trump veut faire céder la Chine sur les accords commerciaux. — Oliver Contreras/Sipa USA/SIPA

Donald Trump a vivement conseillé samedi à la Chine d’arracher un accord commercial avec lui maintenant, lui promettant une situation « bien pire » si la négociation devait se poursuivre au cours de son éventuel second mandat de président des Etats-Unis.

Conséquence du conflit commercial qui oppose Washington et Pékin, plus de 250 milliards de dollars d’importations subissent des tarifs douaniers punitifs, et sont passés vendredi de 10 à 25 % sur 200 milliards de dollars. Et Donald Trump a ordonné de lancer la procédure en vue d’imposer des droits de douane sur les quelque 300 milliards d’importations chinoises restantes.

Trump nargue la Chine sur Twitter

Si elle est décidée, cette nouvelle hausse ne sera probablement pas effective avant plusieurs mois, mais elle permet de resserrer l’étau sur la Chine dans les difficiles tractations commerciales en cours.

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

« Je crois que la Chine a senti qu’ils se faisaient rosser durant la récente négociation, au point qu’ils pourraient attendre la prochaine élection, en 2020, pour voir s’ils pourraient être chanceux et avoir une victoire démocrate, situation dans laquelle ils continueraient à voler les Etats-Unis à hauteur de 500 milliards de dollars par an », a tweeté Donald Trump.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

« Le seul problème est qu’ils savent que je vais gagner (meilleurs économie et emplois créés dans l’histoire des USA, et encore plus), et l’accord deviendra bien pire pour eux (à obtenir) s’il doit être négocié durant mon deuxième mandat. Il serait sage pour eux d’agir maintenant, mais en attendant j’aime percevoir de GROS DROITS DE DOUANE ! »

Les consommateurs et entreprises américains pénalisés

Dans un tweet précédent, Donald Trump avait exhorté les industriels américains à produire aux Etats-Unis plutôt qu’à importer des produits chinois, pour éviter d’être affectés par la hausse des droits de douane.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

« Quelle est la manière très simple d’éviter les droits de douane ? Fabriquer nos biens et nos produits dans la bonne vieille Amérique. C’est très facile ! », avait-il écrit.

La dernière mesure en date ordonnée par Donald Trump est censée décourager les importations en provenance du géant asiatique en rendant ses produits plus chers mais, dans les faits, elle risque d’abord de pénaliser les entreprises et les consommateurs américains. Ces taxes sont en effet facturées par la douane non aux exportateurs chinois, mais aux importateurs américains qui répercutent ce coût supplémentaire dans leurs prix de vente.

« La Chine ne capitulera pas face à la pression »

La classe moyenne américaine risque donc de payer plus cher de nombreux biens de consommation courante. L’organisation Trade Partnership a calculé que l’augmentation des droits de douane entrée en vigueur vendredi renchérirait les dépenses annuelles d’une famille de quatre personnes de 767 dollars.

De son côté, Pékin assure ne pas vouloir céder aux menaces. « La Chine ne capitulera pas face à la pression », a déclaré le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng. Une séance de négociations sino-américaines jeudi et vendredi à Washington n’a pas débouché sur un accord. Les discussions, qualifiées de « franches » et « constructives » par le président Trump, doivent se poursuivre à une date indéterminée.