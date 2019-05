TRAIN L’idée est de pouvoir enfin s’y retrouver dans tous les tarifs de la SNCF… et même de payer moins cher, si on en croit l’entreprise

Trois tarifs désormais dans les TGV. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

L’annonce avait été faite en mars mais les changements n’entrent que ce jeudi en application : la SNCF simplifie sa politique tarifaire jusque-là peu lisible. Désormais, chaque TGV ou train Intercités aura trois tarifs différents : seconde classe, première classe et business première.

Mais à cela s’ajoutent plusieurs modalités et réductions possibles. D’abord tout simplement via les cartes de réductions, elles aussi largement revues. Elles seront désormais toutes vendues au prix de 49 euros par an pour une réduction minimum de 30 % sur chaque trajet. Fini la « carte 12/27 » qui a fait faire des économies à des générations d’étudiants et d’étudiantes, bienvenue aux cartes Avantage jeune, Avantage senior, Avantage famille et Avantage week-end. L’abonnement Liberté, pour les très gros voyageurs et voyageuses remplace, lui, la carte Fréquence, pour 399 euros l’année.

Enfin, les tarifs « Preum’s », pour celles et ceux qui prennent leurs billets bien en avance, restent. Mais avec une nouveauté : ces billets pris bien en amont du voyage seront désormais échangeables et remboursables… Pour la somme de 15 euros (48 heures avant le départ, sans carte de réduction), tout de même, comme tous les autres billets.

Interrogée par Europe 1, l’association d’usagers des transports, la Fnaut, estime que ces changements sont une bonne chose pour les voyageurs et voyageuses. Les tarifs des TER, qui relèvent des conseils régionaux, ne sont pas concernés par ces changements. Les trains Ouigo, Thalys ou encore Eurostar sont aussi à part.