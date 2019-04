En France, les premières conclusions du grand débat national ont été dévoilées au début de la semaine. Mais au sein de l’Union européenne, c’est un autre grand débat qui est toujours en cours : que faut-il faire avec le Royaume-Uni ? La question va se poser une nouvelle fois ce mercredi, à l’occasion d’un sommet européen extraordinaire organisé à Bruxelles.

L’enjeu principal : définir une nouvelle date de sortie pour matérialiser le Brexit… ou le rendre encore plus lointain. Au départ, il était prévu pour le 29 mars. Un court report - jusqu’au 12 avril - avait été accordé aux Britanniques, le temps de s’accorder entre eux sur un accord de retrait. Mais la Première ministre, Theresa May, n’arrive toujours pas à convaincre une majorité de parlementaires sur son « deal » : il a déjà été rejeté trois fois depuis le début de l’année.

Elle a donc demandé aux Européens la possibilité de retarder encore le Brexit, au moins jusqu’au 30 juin, le temps de trouver une hypothétique solution. « Tout change en permanence, mais en réalité, on est revenu exactement à la situation d’il y a quelques semaines », estime ainsi Sabine Saurugger, chercheuse à l’IEP de Grenoble.

Pour les Européens, accepter un nouveau report n’est pas si simple. En effet, les élections européennes (du 23 au 26 mai selon les pays) vont renouveler le Parlement de l’UE, a priori sans eurodéputés britanniques. Mais si le Royaume-Uni veut rester jusqu’au 30 juin (voire après), il sera obligé de participer à ces élections comme tous les autres Etats membres, ce que Theresa May a reconnu.

Cette situation provoque de nombreuses interrogations : si le Royaume-Uni quitte l’UE le 30 juin, que deviendront les « nouveaux » eurodéputés britanniques qui auront été élus sans pouvoir siéger (la session parlementaire démarre en juillet) ? Et à l’inverse, si le Royaume-Uni reste après cette date, ces eurodéputés seront-ils appelés à participer au fonctionnement des institutions européennes ?

Ce scénario d’un long report apparaît de plus en plus crédible. La semaine dernière, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a ainsi évoqué l’idée d’un report « flexible » d’un an. La proposition divise. « Si les 27 [pays de l’UE] considèrent qu’il faut donner du temps au Royaume-Uni, c’est quelque chose que nous n’excluons pas », indique l’entourage d’Emmanuel Macron, qui juge néanmoins qu’un report d’un an « paraît trop long ». A contrario, la chancelière allemande, Angela Merkel, a estimé ce mardi qu'« un report du Brexit de plusieurs mois est possible, jusqu’à début 2020 ».

« La situation est absurde, constate Olivier Marty, enseignant en questions européennes à Sciences Po. Un long report irait à l’encontre de la volonté des Britanniques de quitter l’Union européenne. Pour l’UE, ce serait aussi le risque d’avoir un partenaire extraordinairement difficile qui pourrait bloquer le projet européen de l’intérieur ». Plusieurs échéances importantes attendent en effet l’Europe dans les prochains mois, parmi lesquelles la négociation du budget pluriannuel et le renouvellement de la Commission.

Cette crainte d’un « ennemi de l’intérieur » n’est pas infondée. Dans un tweet posté lundi, le député britannique pro-Brexit Jacob Rees-Moog se montrait menaçant : « Si nous sommes coincés à l’intérieur [de l’UE], nous devrons utiliser les pouvoirs dont nous disposons pour faire les difficiles ». « Le risque d’entrave des institutions est réel », assure donc Sabine Saurugger.

If we are stuck in we must use the remaining powers we have to be difficult. Sincere co-operation so far seems to be a one way street. https://t.co/QiC43Yrzbu