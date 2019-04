Le Grand Est séduit toujours les investisseurs étrangers

Le Grand Est est la région qui a le plus bénéficié des investissements étrangers en 2018 (illustration). — Pixabay

Le Grand Est se situe à la cinquième place des régions d’accueil de projets d’investissements étrangers avec 110 projets décidés en 2018, selon un rapport de Business France publié mercredi.

L'Allemagne reste le premier investisseur du Grand Est avec 23 % des projets d’investissement étrangers l'année dernière.

Rapporté à son PIB régional, le Grand Est accueille « un nombre de projets d’investissements étrangers beaucoup plus élevés que l’Ile-de-France ». C’est l’une des bonnes nouvelles pour la région que réserve le dernier rapport de Business France, l’agence publique de promotion de l’attractivité de la France, publié mercredi.

5.300 postes créés ou maintenus

Ainsi, le Grand Est se situe à la cinquième place des régions d’accueil de projets d’investissements étrangers avec 110 projets décidés en 2018 (dont 42 % en production), permettant la création ou le maintien de 2.480 emplois.

Certes, ce sont 920 emplois de moins qu’en 2017 mais le Grand Est est la région qui a le plus bénéficié des investissements étrangers (par rapport à la taille de son bassin d’emplois), avec près de 5.300 postes créés ou maintenus, représentant 2,5 emplois sur 1.000 emplois. En comparaison, l’Ile-de-France a enregistré près de 6.800 postes, mais ceux-ci ne pèsent que 1,1 pour 1.000.

L’Allemagne reste le premier investisseur

Les principaux secteurs d’activité pour les investisseurs étrangers dans le Grand Est sont les machines et les équipements mécaniques (respectivement 13 et 14 % des projets), les équipements électriques, électroniques et informatiques (14 % des projets) ainsi que les médicaments et biotechnologies appliquées (16 % des projets).

Autre information délivrée par le rapport de Business France, l’Allemagne reste le premier investisseur du Grand Est. Nos voisins Outre-Rhin ont mené 23 % des projets d’investissement étrangers et 27 % des emplois créés ou maintenus, devant les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas.

« Les indicateurs positifs de Business France viennent conforter et confirmer une dynamique déjà très engagée depuis plusieurs mois », se félicite Jean Rottner, président de la région Grand Est, dans un communiqué.