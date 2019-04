Une jeune femme utilise un smartphone dans un train. — Francis Joseph Dean/REX/REX/SIPA

Envoyer de l’argent instantanément, via son téléphone mobile, ce sera possible d’ici l’été. Les grandes banques françaises vont généraliser un nouveau service permettant d’effectuer un virement instantané, a annoncé la société de paiement mobile Paylib, ce jeudi.

Si Paylib propose déjà, depuis 2018, aux clients des grandes banques françaises un service de paiement mobile de personne à personne, le transfert d’argent nécessite un délai d’un ou plusieurs jours.

« Certaines banques proposent déjà cette nouveauté et les principales banques seront prêtes d’ici l’été »

« Ce service se perfectionne encore et devient instantané. (…) En utilisant Paylib depuis l’application de leur banque, les Français pourront envoyer instantanément de l’argent de compte bancaire à compte bancaire en saisissant le numéro de téléphone mobile d’un bénéficiaire », explique la société dans un communiqué.

Paylib va rendre immédiat ce service de virement mobile entre particuliers pour les clients des établissements Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d’Épargne ou encore Crédit Mutuel. « Certaines banques proposent déjà cette nouveauté et les principales banques seront prêtes d’ici l’été », a précisé Paylib.

Les plafonds et les frais laissés à l’appréciation de chaque banque

Interrogé, un porte-parole de la société a par ailleurs indiqué que les éventuels plafonds (par transaction, jour ou semaine) et le coût de ce service seraient laissés à la discrétion de chaque banque.

Lancé en 2013 par les banques BNP Paribas, Banque Postale et Société Générale, Paylib est l’offre mobile de paiement pour les particuliers et commerçants intégrée par les principales banques françaises et revendique 1,8 million d’utilisateurs via trois services accessibles depuis un téléphone mobile : paiement en ligne, paiement en magasin et paiement entre particuliers.