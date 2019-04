Le bitcoin au plus haut depuis quatre mois

Illustration bitcoin. — CHAMUSSY/SIPA

Le bitcoin bouge encore (BTC). Alors que la cryptomonnaie s’échangeait depuis quelques mois autour de 3200 à 3500 euros pour 1 BTC, son cours a connu une envolée spectaculaire ce mardi avec un pic à 4388 euros, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis novembre 2018.

Pour Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com cité par Boursorama, il est cependant nécessaire d’attendre les prochains jours « pour déterminer si c’est une véritable percée ou un nouveau faux espoir pour les partisans des cryptomonnaies ».

Record en 2017

En 2013, le bitcoin, qui ne valait quasi-rien au départ, dépasse les 1.000 dollars et commence à attirer l’attention des institutions financières. Mais quelques mois plus tard, il affronte sa plus grave crise avec le piratage de la plateforme MtGox dirigée par Mark Karpelès, où s’échangeaient jusqu’à 80 % des bitcoins en circulation.

Le cours s’effondre et il faudra attendre plus de trois ans avant qu’il n’avoisine de nouveau les 1.000 dollars. En 2017, on assiste à une flamblée : le bitcoin atteint 19.511 dollars (17.400 euros) le 18 décembre, son record absolu, selon des chiffres compilés par l’agence financière Bloomberg.