La station de métro Pasteur sur la ligne 12, à Paris. — ISA HARSIN/SIPA

Environ 28.000 salariés sont exposés quotidiennement à la pollution souterraine dans le métro, les gares et les tunnels.

La CFDT réclame un durcissement du Code du travail sur les valeurs limites d’exposition aux particules fines pour ces travailleurs.

Elle estime que le seuil actuel ne protège pas les personnes concernées.

Pour la CFDT, c’est un dossier qui pourrait être comparable au scandale de l’amiante. Selon une information de france info confirmée par 20 Minutes, le syndicat va déposer cette semaine un recours devant le Conseil d’État. Après une première tentative rejetée en 2015, la CFDT réclame à nouveau un durcissement des normes face à la pollution subie par les salariés dans les locaux « à pollution spécifique » : métro, souterrains, tunnels, gares. Il s’agit par exemple des conducteurs qui respirent en permanence l’air dans les tunnels, ou encore des ouvriers qui réparent les voies durant la nuit. Environ 28.000 personnes sont concernées en France, dont 26.000 dans la seule région parisienne.

Actuellement, le Code du travail prévoit que « les concentrations moyennes en poussières alvéolaires [particules fines] de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser 5 milligrammes par mètre cube d’air [5 mg/m³] ».

Ces poussières sont notamment générées au moment du freinage des métros, ou tout simplement lors du contact des roues et du rail. Pour la CFDT, la législation actuelle est beaucoup trop laxiste. « On ne peut pas porter en même temps un discours sur la transition écologique et exposer ces salariés à des taux très supérieurs aux seuils d’alerte », relève Patrick Rossi, secrétaire général de la branche transports-environnement (FGTE) de la CFDT.

L’exemple de Châtelet

En effet, le seuil d’alerte pour la concentration en particules fines (PM 10) est déclenché lorsque cette concentration – à l’air libre - atteint 80 microgrammes par mètre cube d’air (80 μg/m³) sur une journée. Une valeur 60 fois moins élevée que celle définie par le Code du travail pour les milieux confinés. Même si les salariés ne sont pas exposés aux concentrations maximales, la CFDT juge la situation très préoccupante.

Illustration avec le métro parisien. La RATP a mis en place des outils pour mesurer la qualité de l’air. Son réseau, baptisé « Squales », est implanté dans trois stations (Franklin D. Roosevelt, Châtelet, et Auber). Ce samedi, la concentration maximale de PM 10 relevée à Châtelet était ainsi de 241 μg/m³ (soit trois fois le seuil d’alerte). Sur la journée, ce seuil est même dépassé en permanence entre 9h et 22h.

Avec cette nouvelle saisine du Conseil d’État, la CFDT espère aussi réveiller les pouvoirs publics. « Nous avons interpellé le ministère du Travail et de l’Ecologie il y a plusieurs mois. Nous n’avons eu aucune réponse », déplore Patrick Rossi. Le syndicaliste pointe aussi le silence de l’Anses, l’agence chargée de la sécurité au travail : « cela fait quatre ans qu’elle a été saisie, et elle n’a toujours pas formulé des recommandations pour redéfinir les seuils d’exposition aux poussières ». Cet avis devrait être rendu public d'ici la mi-mai, indique l'Anses à 20 Minutes.

« Le port du masque n’est pas interdit »

En 2017, l’Anses avait déjà rendu un avis dans lequel elle recommandait « l’adoption de valeurs limites d’exposition (…) plus protectrices que les valeurs actuelles », mais sans se prononcer sur le cas particulier des salariés travaillant en milieu confiné. Le dernier rapport concernant les « enceintes ferroviaires souterraines » (EFS) remonte à 2015. Il pointait « l’existence d’un risque sanitaire respiratoire et cardiovasculaire lié à l’exposition chronique des travailleurs aux particules ».

« Il faut mettre les moyens pour protéger les salariés, poursuit Patrick Rossi. Par exemple, installer des prises électriques à intervalles réguliers dans les tunnels pour éviter d’utiliser des groupes électrogènes au moment des travaux. Il faut aussi éviter d’utiliser des motrices diesel ou essence dans les tunnels ».

« Les engins mobilisés pour les travaux du métro sont aujourd’hui très majoritairement électriques, avec presque plus de diesel, indique la RATP à 20 Minutes. Concernant les conducteurs ou agents de station, le port du masque n’est pas interdit. Les agents travaillant en tunnel disposent quant à eux de protections individuelles ».