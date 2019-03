La déclaration, c'est bientôt fini. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a confirmé mercredi vouloir supprimer la déclaration de revenus obligatoire en 2020, en expliquant que cette mesure concernerait les contribuables dont la situation fiscale n’a pas changé dans l’année écoulée.

« Grâce au prélèvement à la source, oui, sans doute, cette année sera la dernière année pour laquelle les contribuables français auront une déclaration obligatoire à faire », a déclaré Gérald Darmanin lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

« Si leur vie fiscale ne change pas, et c’est le cas de plus de cinq millions de foyers français, il n’y aura plus » de déclaration « à faire à partir de l’année prochaine », a expliqué le ministre. « Si la vie change, il faudra évidemment » continuer à la faire, « pour que l’impôt s’adapte », a-t-il ajouté.

« Simplifier la vie des Français »

Ce projet de suppression avait été évoqué brièvement la semaine dernière par Gérald Darmanin à l’occasion d’une rencontre avec des étudiants de l’Essec. Bercy avait confirmé que ce projet était à l’étude, tout en rappelant que la déclaration restait pour l’instant obligatoire. La réforme du prélèvement à la source, entrée en vigueur en janvier, ne dispense pas de remplir chaque année une déclaration de revenus, nécessaire pour déclarer les crédits d’impôt et les revenus exceptionnels, pour que le fisc puisse rembourser les « trop-perçus » ou réclamer les impôts manquants.

La déclaration annuelle reste notamment indispensable pour connaître les revenus des travailleurs indépendants, qui versent en vertu de la réforme un acompte mensuel ou trimestriel à l’administration, calculé en fonction de leurs revenus des mois précédents.

« La question des indépendants est une question particulière et j’aurai l’occasion dans les jours qui viennent » de « dire comment on peut s’adapter nous aussi à leur vie particulière », a assuré mercredi Gérald Darmanin, disant vouloir « simplifier la vie des Français ».