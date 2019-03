Le pouvoir d'achat fait partie des préoccupations des gilets jaunes. — UGO AMEZ/SIPA

Derniers jours avant la fin de la promotion. Les entreprises qui le souhaitent ont jusqu’au 31 mars pour verser la prime « Macron » aux salariés qui gagnent moins de 3.600 euros nets par mois. Ce dispositif entièrement défiscalisé pour l’employeur comme pour l’employé avait été annoncé à la fin de l’année dernière par le chef de l’État, en pleine crise des « gilets jaunes ».

Depuis, les annonces de versement se sont succédé. De nombreuses entreprises ont même publié des communiqués sur le sujet pour montrer leur volonté de bien faire. Mais au final, combien de salariés en ont bénéficié ? Une première estimation a été publiée il y a quelques jours par l’Acoss, l’organisme qui chapeaute les cotisations Urssaf. Sur les deux mois étudiés (décembre et janvier), environ 2 millions de salariés ont bénéficié de la mesure.

C’est notamment le cas pour 8.000 salariés du groupe Armonia, spécialisé dans les services aux entreprises. Ils ont perçu une prime de 150 euros nets. « Nous avons considéré qu’une entreprise comme la nôtre devait contribuer à l’effort national, explique Guillaume Amar, directeur général. Nous ne pouvions pas rester sourds aux demandes, et le fait de ne pas être surtaxés nous a permis de verser une somme conséquente ».

Une prime de 448 euros en moyenne

Selon l’Acoss, 11,7 % des établissements* ont déjà versé la fameuse prime à leurs employés. Près d’un tiers des grandes entreprises (plus de 2.000 salariés) ont actionné le dispositif : c’est presque trois fois plus que les petites entreprises (moins de 9 salariés), qui ne sont que 10 % dans ce cas.

En ce qui concerne les montants versés, ils sont très variables. D’après l’Acoss, 61 % des salariés ont touché une enveloppe inférieure à 500 euros, et 6 % ont même perçu moins de 100 euros. A l’autre bout du spectre, 16 % des salariés ont touché le montant maximal, à savoir 1000 euros. En moyenne, les salariés, toute taille d’entreprise confondue, ont perçu 448 euros de prime « Macron ».

L’étude permet aussi de savoir quels ont été les secteurs d’activité les plus généreux. Les salariés du secteur financier et des assurances sont ceux qui ont reçu le montant le plus élevé en moyenne (781 euros), suivis par ceux travaillant dans la production et la distribution d’électricité (773 euros). En queue de classement, on retrouve le secteur « transport et entreposage » (325 euros) et celui de l’action sociale (227 euros).

« Les montants versés [environ 1 milliard d’euros au total] ne sont pas négligeables, relève Pierre Madec, économiste à l’OFCE. On peut clairement s’attendre à un effet positif sur le pouvoir d’achat des ménages en ce début d’année. » En revanche, certaines entreprises pourraient profiter de « l’effet d’aubaine » que représente cette prime défiscalisée pour réduire les autres primes (soumises, elles, à cotisations et aux prélèvements sociaux) versées dans l’année. « Il faudra comparer le montant des primes versées en 2019 à celui de 2018, analyse Pierre Madec. Si le niveau reste le même, cela veut dire que le succès de la prime « Macron » aura seulement été porté par sa défiscalisation ».

*Selon l’Insee, l’établissement est « une unité de production géographiquement individualisée ». Autrement dit, une même entreprise peut posséder plusieurs établissements.