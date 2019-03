Un A350-900 d'Airbus lors d'un vol d'essai. (Illustration) — S. Ramadia / Airbus

La visite de Xi-Jinping, le président chinois, en France prend des allures de jackpot pour Airbus. L'Elysée vient d’annoncer ce lundi une méga-commande de 300 avions pour le constructeur européen. Elle émane de China Aviation Supplies Holding Compagny, une société de leasing qui fournit des appareils à treize compagnies chinoises.

L’accord général, qualifié de « grand contrat » par Emmanuel Macron et signé en présence des deux chefs d’Etat, porte sur 290 A320 et 10 A350. Au prix catalogue de l’avionneur, elle dépasse les 32 milliards de dollars et « reflète, selon Airbus, la forte demande des compagnies chinoises (…) notamment pour les vols intérieurs, low-cost, régionaux et long-courriers internationaux ».

With 290 #A320 Family and 10 #A350 XWB family aircraft ordered, China and Airbus expand their Partnership in Civil Aviation https://t.co/WRQPVCeIh7 pic.twitter.com/rBAGtO7GZ5 — Airbus PRESS (@AirbusPRESS) March 25, 2019

Un énorme marché pour l’avenir

« C’est un honneur pour nous de soutenir la croissance de l’aviation civile chinoise grâce à nos familles de mono-couloirs et gros-porteurs », a déclaré Guillaume Faury, actuel directeur de la branche commerciale d’Airbus et futur grand patron du groupe.

Pour l’heure, 1.730 appareils d’Airbus sont en service en Chine. Mais selon les prévisions de l’avionneur, la Chine « aura besoin de 7.400 avions passagers et cargos neufs au cours des 20 prochaines années ». C’est ce qu’on appelle un marché porteur.