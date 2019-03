Meghan Markle avec les bijoux de la marque marseillaise Gas, lors d'une visite à Rabat — WP#JRAK/WENN.COM/SIPA

Meghan Markle s’est affichée à Rabat avec une paire de boucles d’oreilles fabriquée à Marseille.

Depuis, les ventes de la PME à l’origine de ce bijou explosent.

La boucle d’oreilles en question est en rupture de stock.

Dans l’atelier niché dans une petite rue du centre-ville de Marseille, personne n’a vraiment d’explication. « On l’a appris par la presse », confie Nadine Hatchondo, responsable des collaborations. Le 25 février dernier, Meghan Markle​ s’est affichée avec une paire de boucles d’oreille fabriquée entre ces quatre murs, ceux de Gas Bijoux, lors d’un voyage officiel à Rabat. « On pense qu’elle l’a achetée elle-même ou qu’un de ses stylistes l’a acheté dans une de nos boutiques », suggère Olivier Gas, le président de l’entreprise et fils du fondateur, qui se réjouit de cette « jolie surprise ».

Depuis ce voyage, les demandes pleuvent pour la petite entreprise marseillaise qui compte 130 salariés, dont 80 artisans. « On prévoyait de faire une cinquantaine de pièces de ce modèle dans la saison, explique Olivier Gas. Mais on est en rupture de stock et, les commandes sont sur liste d’attente. Pour l’heure, nous enregistrons 300 commandes non satisfaites. »

Sur liste d’attente

Il faut dire que dans cette petite structure, tout est fait à la main, et la production réalisée à flux tendu demande du temps. « Il faut attendre six à huit jours », explique Olivier Gas, qui tient à défendre le côté artisanal de son activité. Des dizaines d’autres bijoux sont fabriquées chaque jour dans cet atelier, à petite échelle. Une rareté qui a un prix : la paire sur laquelle la duchesse de Sussex a jeté son dévolu coûte 130 euros.

Par ce coup de projecteur, Meghan Markle a ainsi offert un joli cadeau d’anniversaire pour les 50 ans de l’entreprise. Le Marseillais André Gas, son fondateur, a commencé par vendre des bijoux sur la plage de Saint-Tropez, avant d’ouvrir une boutique dans la célèbre commune varoise. Cinquante ans plus tard, l’entreprise compte 532 points de vente dans le monde entier et n’a cessé de conquérir le cœur de nombreuses célébrités… dont Lady Di, il y a 35 ans.

