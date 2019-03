Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, lundi 29 octobre 2018. — SIPA

Après avoir échoué à convaincre l’ensemble des pays européen sur la question, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, va présenter, ce mercredi en Conseil des ministres, son projet de loi pour taxer les géants du numérique.

Si le taux d’imposition des entreprises européennes en général s’élève à 23 %, celui des Gafa (Google Amazon Facebook Apple) n’est que de 9 %, selon la Commission européenne. « C’est une injustice inacceptable », s’est écrié Bruno Le Maire, ce mardi sur Radio Classique, et « totalement inefficace si on veut arriver à financer demain nos écoles, nos crèches, nos hôpitaux ».

Plus de 750 millions d’euros dans le monde et de plus de 25 millions d’euros en France

Comme les bénéfices sont facilement transférables vers les pays où ils sont moins taxés, comme l’Irlande, l’idée retenue est de taxer les entreprises sur le chiffre d’affaires réalisé dans un pays donné. En décembre, en plein mouvement des « gilets jaunes », le ministre de l’Economie avait annoncé que la France se doterait de sa propre législation, faute de consensus européen et même si des projets de taxe similaires existent en Italie, en Espagne, en Autriche, et au Royaume-Uni.

La semaine dernière, il a échoué à convaincre les quatre derniers pays européens récalcitrants (Irlande, Suède, Danemark et Finlande). Or l’unanimité est nécessaire dans l’UE pour les décisions concernant la fiscalité. Le taux de 3 % finalement retenu en France est similaire à celui d’un projet européen présenté il y a un an, mais qui n’a pas abouti. Il concerne les entreprises qui font un chiffre d’affaires sur leurs activités numériques de 750 millions d’euros dans le monde et de plus de 25 millions d’euros en France.

La taxe pourrait rapporter près de 500 millions d’euros

Le périmètre de la taxe couvre trois activités : l’intermédiation, c’est-à-dire les plateformes qui renvoient l’internaute vers un site tiers (mais pas les ventes réalisées par une enseigne via Internet sur son propre site), les publicités en ligne et la vente à des tiers des données personnelles. Ainsi Apple ne sera pas soumis à la taxe sur ses ventes d’ordinateurs ou de smartphones, mais pour l’AppStore, sa boutique d’applications pour mobile réalisées par des tiers. Enfin la taxe s’appliquera à l’ensemble de l’année 2019, même si le texte ne devrait être présenté qu’en avril en première lecture à l’Assemblée nationale.

Vendredi, Bruno Le Maire a présenté son texte aux représentants des entreprises du secteur, dont les organisations professionnelles France Digitale, Tech in France et le Syndicat des régies Internet. Etaient notamment présents les groupes américains Amazon, eBay, Facebook, Google, ainsi que les français Criteo, Blablacar, Cdiscount, Orange, Se Loger, sans que leur présence implique qu’ils soient soumis à la taxe. Celle-ci doit rapporter 500 millions d’euros.

« Beaucoup de bruit pour une mesure très limitée »

« Une trentaine de groupes seront touchés », a indiqué Bruno Le Maire au Parisien dimanche. Mais selon une source du secteur s’appuyant sur des estimations des services fiscaux, une centaine de sociétés pourraient être concernées. Tech in France, qui représente notamment les éditeurs de logiciels, regrette que « les compétiteurs qui payent leur impôt sur les sociétés en France so[ie]nt également visés par cette taxe et se trouveront pénalisés ». Cette organisation demande aussi des précisions sur le périmètre taxé pour les plateformes « dont le chiffre d’affaires intègre du négoce de fournisseurs tiers », comme dans la vente de billets d’avion, où les marges sont faibles et les volumes importants.

La Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, qui regroupe de nombreuses ONG, dénonce, elle, « beaucoup de bruit pour une mesure très limitée », soulignant que le secteur du numérique « n’est pas le seul à jouer avec notre système fiscal obsolète ». La taxe sur le chiffre d’affaires est d’ailleurs présentée comme un pis-aller en attendant une harmonisation fiscale au niveau de l’OCDE, dont le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin soutient le principe. Bruno Le Maire espère pour cela parvenir à « une position européenne commune à défendre au sein de l’OCDE ».