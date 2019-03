Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, lors de leur rencontre à Buenos Aires, le 1er décembre 2018. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Les Etats-Unis et la Chine sont proches d’un accord pour mettre fin à leur bras de fer entamé l’an dernier par le président américain Donald Trump, qui a suscité la colère de Pékin en imposant des taxes douanières supplémentaires aux importations chinoises, rapporte dimanche le Wall Street Journal.

Les négociations entre les deux parties ont nettement progressé et un accord est en train se dessiner, ajoute le quotidien des milieux d’affaires américains citant des sources anonymes. Pékin serait disposé à abaisser les taxes douanières et à lever d’autres restrictions imposées aux importations agricoles, automobiles et chimiques américaines, détaille le Wall Street Journal.

Des obstacles subsistent encore

Le gouvernement chinois pourrait par exemple lever le seuil de participation maximum imposé à un groupe étranger dans une co-entreprise automobile et abaisser les tarifs douaniers dans l’automobile sous le seuil actuel de 15 %. La Chine pourrait également augmenter ses achats de produits américains, notamment de gaz naturel auprès du groupe Cheniere Energy.

Washington est aussi prêt à faire des concessions. Les autorités américaines ne seraient pas opposées à supprimer la plupart des sanctions infligées aux produits chinois l’an dernier, assure le Wall Street Journal.

Le quotidien prévient toutefois que des obstacles subsistent encore même s’il n’est pas exclu qu’un accord puisse être annoncé lors d’une rencontre aux alentours du 27 mars entre Donald Trump et Xi Jinping, dans la foulée d’une tournée en Italie et en France du président chinois.