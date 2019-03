TRAIN Et le président de la SNCF l'affirme : pas question d'augmenter les prix

Des trains SNCF. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Vous ne l’avez sans doute pas remarqué, mais le président de la SNCF, Guillaume Pepy, l’affirme : le prix moyen d’un billet de TGV baisse chaque année de 3 %. « Il n’y a eu aucune hausse depuis 2013 », a-t-il rappelé ce jeudi lors de la présentation des résultats annuels à la presse, au siège du groupe à Saint-Denis, rapporte Le Parisien.



30 millions de passagers en 2020 ?

En 2013, le prix moyen était de 50 euros. Depuis, il perd chaque année quelques euros. Et selon Guillaume Pepy, cela n’est pas près de changer : « Nous ne reviendrons pas en arrière, il n’y aura plus de hausse du prix moyen du TGV, promet le patron. C’est au train d’aller à la rencontre de ses clients, pas le contraire. Sinon, on se marginalise. »

Un changement de politique tarifaire dû aux nombreuses critiques début 2010 sur les prix jugés trop chers des TGV. Depuis, en baissant les tarifs, mais aussi en lançant sa marque low cost Ouigo, la SNCF connaît à nouveau la croissance et prévoit de dépasser les 30 millions de passagers en 2020. C’est bien beau tout ça mais si on pouvait maintenant baisser les prix du wagon bar…