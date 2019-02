L'électricité doit augmenter de 5,9%, selon la CRE. — 20 Minutes

Le gel du tarif réglementé d’électricité durant l’hiver, décidé par le gouvernement en pleine crise des «gilets jaunes», devra être rattrapé plus tard, a estimé mardi la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Elle a confirmé sa proposition de hausse du tarif de 5,9 %.

Le tarif réglementé d’électricité appliqué par EDF à environ 26 millions de foyers devrait augmenter de 5,9 % « aussitôt que possible », a indiqué la CRE, en raison de la hausse des prix du courant sur le marché de gros. « Le gouvernement prend acte de la délibération de la CRE », a réagi le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. « Le gouvernement, comme la loi l’y autorise, n’appliquera pas ces hausses tarifaires tant que la période de chauffe hivernale ne sera pas terminée, afin de protéger les foyers français, notamment les plus modestes. »

Un approvisionnement sous tension

« La hausse des tarifs est principalement le résultat d’une hausse des prix de marché de gros de l’électricité et de l’augmentation du prix des capacités électriques, qui reflète la situation de tension sur la sécurité d’approvisionnement dans toute l’Europe. La France reste l’un des pays où la hausse est la plus contenue et où l’électricité demeure la moins chère », assure-t-il encore.

En réponse au mouvement des « gilets jaunes », le gouvernement avait en effet décidé de geler cette hausse pour qu’elle ne pèse pas sur le pouvoir d’achat des ménages. Fin janvier, le ministère de la Transition écologique avait indiqué qu’il utiliserait le délai légal de trois mois dont il dispose, soit jusqu’au 1er juin, pour se prononcer sur la proposition du gendarme du secteur.