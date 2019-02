ENTREPRISES En 2017, la France avait créé un peu plus de 328.000 postes, un chiffre largement révisé à la hausse

16.200 postes supplémentaires ont été créés au 4e trimestre 2018. — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

L’année 2018 marque un net ralentissement dans les créations d’emplois avec 106.000 créations nettes dans le secteur privé, soit trois fois moins qu’en 2017, selon une estimation provisoire de l’Insee publiée ce vendredi.

Le secteur privé a enregistré un nouveau trimestre de créations nettes d’emplois salariés, avec 16.200 postes supplémentaires au 4e trimestre 2018, mais la progression est légère : seulement 0,1 %. Sur un an, l’emploi salarié privé progresse de 0,5 % (+106.100) pour atteindre 19,40 millions de postes au total. En 2017, la France avait créé un peu plus de 328.000 postes, un chiffre largement révisé à la hausse, de près de 70.000, notamment sur l’intérim (120.000 postes supplémentaires en intérim contre environ 45.000 donnés initialement), a-t-on précisé ce vendredi à l’Insee. Dans un premier temps, l’Institut avait donné pour 2017 le chiffre de 253.500 nouveaux postes.

L’intérim, marqueur de croissance, est en recul

2018 marque donc un net ralentissement des créations d’emplois dans le sillage de la croissance française, qui selon une première estimation de l’Insee fin janvier a plafonné à 1,5 % sur l’ensemble de 2018, loin des 2,3 % atteints l’année précédente. Hors intérim, la progression de l’emploi privé est de 0,2 % au dernier trimestre 2018. A noter que l’intérim s’inscrit en repli (-1,5 % après -1,1 %). Sur un an, il recule de 3,6 %. Souvent marqueur d’une reprise ou d’une croissance, l’intérim a perdu 29.000 postes sur un an et 12.000 postes au dernier trimestre 2018.

Au quatrième trimestre, l’emploi salarié privé ralentit un peu dans la construction, relève l’Insee, avec une hausse de 0,2 % contre +0,4 % au trimestre précédent, et se replie dans le secteur de l’industrie (-0,1 % après une stagnation). En 2017, le secteur de la construction était repassé dans le vert pour la première fois depuis 2008. Dans les services marchands, locomotive habituelle de l’emploi privé, les créations augmentent de seulement 0,1 %, avec 13.000 créations nettes au quatrième trimestre.