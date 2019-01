L'inflation continue de ralentir à 1,2% sur un an en janvier

Lille, le 19 juin 2013. Illustration d'un supermarché. — M.LIBERT/20 MINUTES

La hausse des prix à la consommation a ralenti pour le troisième mois consécutif en France, tombant à 1,2 % sur un an en janvier, selon une première estimation publiée ce jeudi par l’Insee. Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,5 %, précise l’Institut national des statistiques qui explique que « la baisse de l’inflation résulterait d’un ralentissement prononcé des prix de l’énergie ».

La hausse des prix de l’alimentation accélère légèrement, passant de 2,5 % sur an en décembre à 2,7 % en janvier, celle des produits frais passant de 7,8 % à 8,3 %. La progression des prix reste en revanche stable dans les services à 0,9 % sur an, tandis que la baisse de ceux des produits manufacturés ralentit un peu, passant de 0,5 % sur un an en décembre à 0,4 % en janvier.

Le rythme de l’inflation devrait chuter

Enfin, la hausse des prix du tabac s’est accentuée à 14 % sur un an, contre 12,8 % en décembre. L’inflation s’est élevée en moyenne à 1,8 % en France l’an dernier, son plus haut niveau depuis 2012, mais elle a commencé à ralentir depuis l’été, tombant à 1,6 % sur un an en décembre.

Selon les projections de l’Insee, son rythme annualisé devrait chuter à 1 % d’ici le mois de juin.