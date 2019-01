Après les retraités, les chômeurs et les travailleurs indépendants, c’est une nouvelle étape pour le prélèvement à la source. Pour la première fois, les bulletins de paye sont amputés du montant de l'impôt sur le revenu. Sur les 25 millions de salariés, secteurs public et privé confondus, 11 millions ne sont pas imposables et ne verront donc aucun changement.

Les autres 14 millions de Français constateront ce mois-ci un changement par rapport au salaire qui leur était jusqu'à présent versé. « C’est une étape très importante » mais « il n’y a aucune raison qu’elle ne se passe pas aussi bien que les étapes précédentes », a assuré le directeur général des finances publiques Bruno Parent lors d’une intervention sur Facebook. Vous repérez malgré tout une erreur dans votre fiche de paie ? 20 Minutes vous aide à y voir plus clair.

#PrélèvementALaSource Les premiers bulletins de salaire prélevés du montant de l'#impôt commencent à arriver. Toutes les informations sur https://t.co/vfYtiO82jf pic.twitter.com/Qu5gYfRerj — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) January 25, 2019

Une erreur dans votre taux d’imposition ?

Désormais, l’impôt est prélevé directement sur votre salaire mensuel, en fonction du taux de prélèvement calculé et transmis par l’administration fiscale. Première chose à faire : vérifier sur votre bulletin que ce taux correspond à celui qui vous a été donné lors de votre déclaration de revenus. En cas d’erreur, contactez l’administration fiscale par téléphone au 0.809.401.401 (numéro non surtaxé), sur votre espace particulier impots.gouv.fr ou en vous déplaçant directement dans un centre des Finances publiques.

Un changement dans votre vie personnelle ou professionnelle ?

En cas de changement de situation personnelle (départ à la retraite, mariage, divorce, etc.) ou professionnelle (perte d’emploi ou augmentation significative, etc.), vous devez adapter votre taux de prélèvement en actualisant votre déclaration sur votre espace personnel dans le menu « Gérer mon prélèvement à la source » ou par téléphone. Le fisc calculera et transmettra votre nouveau taux à votre employeur pour qu’il soit effectif le mois suivant.

Le ministre du Budget Gérald Darmanin, a déclaré lundi qu’1,4 million de connexions ont été enregistrées depuis le 2 janvier sur le service « gérer mon prélèvement à la source » : 294.376 baisses de taux de prélèvement ont été demandées, et 182.713 hausses.

📊#prelevementalasource : depuis le 2 janvier, vous vous êtes connectés 1,4 millions de fois sur le service « gérer mon prélèvement à la source »

👉294 376 baisses de taux de prélèvement.

👉182 713 hausses de taux. pic.twitter.com/iT2cRIXv85 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 28, 2019

Une erreur dans votre déclaration d’impôts ?

Vous vous êtes trompés lors de votre déclaration de revenus ? Le délai pour modifier en ligne sa déclaration est désormais passé (depuis décembre 2018). Mais vous pouvez encore faire une réclamation jusqu’au 31 décembre 2020 « en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier ou par courrier à votre centre des finances publiques », précise le ministère.

T.L.G.