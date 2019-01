Carlos Ghosn, le 20 avril 2018 à Hong Kong. — Kin Cheung/AP/SIPA

Emmanuel Macron déclarait en décembre qu’un « dirigeant d’une entreprise française doit payer ses impôts en France ».

Bruno Le maire veut un renforcement de l’obligation de domiciliation fiscale en France pour les patrons des grandes entreprises françaises.

Cette volonté pourrait se heurter aux lois européennes.

L’affaire Carlos Ghosn va-t-elle entraîner des modifications de la fiscalité française ? Bruno Le Maire a confirmé dimanche un renforcement de l’obligation de domiciliation fiscale en France pour les patrons des grandes entreprises françaises.

« Nous renforcerons par la loi les règles de domiciliation fiscale dans les prochains mois de façon à nous assurer que les dirigeants (président ou directeur général) des grandes entreprises dont le siège social est en France payent bien leurs impôts en France », a fortiori quand l’Etat est au capital, a indiqué le ministre de l’Economie sur France inter. Une telle mesure est-elle possible ? 20 Minutes a posé la question à l’ancien économiste de l’OFCE Jacques Le Cacheux, professeur à l’université de Pau, et spécialiste des finances publiques et de fiscalité.

Pourquoi le gouvernement veut-il renforcer la loi ?

Le 9 janvier, le journal Libération révèle que le PDG de Renault Carlos Ghosn, détenu au Japon depuis novembre, n’est plus résident fiscal en France depuis 2012. Domicilié fiscalement aux Pays-Bas, le patron a ainsi pu échapper à l’impôt sur la fortune (ISF). L’information fait polémique, d’autant que l’Etat détient 15 % du capital du groupe, et qu’un mois plus tôt, Emmanuel Macron déclarait qu’un « dirigeant d’une entreprise française doit payer ses impôts en France ».

Le cas de Carlos Ghosn, pas isolé, est malgré tout légal. « Pour la fiscalité sur les revenus, comme sur les patrimoines d’ailleurs, c’est la résidence fiscale qui compte, c’est-à-dire le nombre de jours passés au cours de l’année dans le pays », rappelle Jacques Le Cacheux. « Pour être résident fiscal, vous devez y passer plus de six mois. De nombreuses personnes, et pas seulement des grands patrons, mais des sportifs ou des artistes résident ainsi dans des pays où le taux d’imposition est plus faible qu’en France [45 % pour les plus riches] ».

Qui est ciblé par le gouvernement ?

Bruno Le Maire a ciblé « toutes les grandes entreprises », celles du CAC 40 mais aussi « les 120 plus grandes entreprises françaises et celles dans lesquelles l’État a une participation ». Du fait de l’internationalisation des grands groupes, de nombreux dirigeants ont déménagé à l’étranger, avec ou sans leur comité exécutif. Secret fiscal oblige, difficile pour autant de savoir combien de patrons seraient concernés. Pour en avoir une idée, Franceinfo a récemment contacté l’ensemble des entreprises du CAC 40. « Quatorze groupes nous ont répondu que leurs PDG étaient fiscalement domiciliés en France », estime un journaliste. Pour le reste, « ils n’ont pas eu le temps de nous répondre ou ont préféré de ne pas faire de commentaire. Il n’y a aucune obligation », ajoute-t-il.

L’Etat a-t-il une marge de manœuvre ?

Pour changer les choses, l’Etat devrait renégocier les conventions fiscales bilatérales qui lient la France et 159 autres pays et permettent d’éviter aux dirigeants de subir une double imposition. « Royaume-Uni, Suisse, Pays-Bas, Irlande… Une poignée de pays seulement seraient concernés. Mais il faudrait obtenir leur accord et on a vu récemment sur la taxation des Gafa que certains n’étaient pas enclins à bouger », rappelle l’économiste.

L’exécutif dit prévoir des « sanctions exemplaires » mais d’autres difficultés s’annoncent. « L’Etat pourrait avoir un levier quand il est actionnaire mais on voit mal comment obliger les autres patrons à se domicilier en France. Il ne pourrait pas "punir" une entreprise, sans contrevenir aux règles européennes, comme le principe de concurrence libre et non faussée. On est plus ici dans l’incantation ou dans la volonté de mettre une pression médiatique », indique Jacques Le Cacheux.

Reste la solution utilisée par les Etats-Unis, qui obligent ses citoyens à remplir une déclaration de revenus au fisc américain, même s’ils résident à l’étranger. « Leur fiscalité se base sur le principe de citoyenneté et non sur le principe de résidence comme en France, poursuit le spécialiste. Il faudrait alors changer notre modèle et s’assurer que les grands patrons sont de citoyenneté française, ce qui n’est pas forcément le cas… »