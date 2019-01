Renaud Muselier lors de ses voeux à la presse à Marseille. — Jean-Pierre GARUFI

La cagnotte de soutien aux forces de l'ordre lancée sur Leetchi atteint des records.

Son initiateur, Renaud Muselier, affirme que son montant est à destination des forces de l'ordre.

Mais une partie non négligeable sera également reversée à la société Leetchi

Les montants sont astronomiques. Depuis son lancement le 8 janvier dernier, la cagnotte de soutien aux forces de l’ordre lancée par Renaud Muselier en plein mouvement des «gilets jaunes», a enregistré près de 1,5 million d’euros de dons. Il y a quelques jours, le président LR de la région Paca s’est engagé à verser un million d’euros de cette cagnotte aux policiers blessés.

« Le reste ira directement dans les orphelinats des forces concernées, les policiers, les gendarmes, les sapeurs pompiers, les pompiers de Paris et les marins pompiers de Marseille pour qui j’ai une affection toute particulière », affirme l’élu.

Une commission variable

Ce qu’oublie de dire Renaud Muselier, c’est qu’une partie sera également directement enregistrée dans les comptes d’une société : Leetchi, la plateforme qui héberge cette cagnotte. Crée en 2009, ce site fait partie d’un groupe du même nom, qui emploie désormais près de 80 salariés. A chaque cagnotte, la société prélève une commission, sauf si l’argent est dépensé chez un de ses partenaires commerciaux, comme la Fnac ou Amazon.

« Leetchi applique une tarification claire et transparente, affirme la société auprès de 20 Minutes. Nous prenons un pourcentage qui dépend du montant de la cagnotte. Notre commission nous permet de couvrir les frais techniques et bancaires liés aux participations et au transfert d’argent vers le bénéficiaire et garantit la qualité et la sécurité du service que nous mettons en œuvre. »

Un montant record

Cette commission s’élève à 4 % si la cagnotte ne dépasse pas les 2.000 euros, 2.9 % pour les cagnottes entre 2.000 et 200.000 euros et 1.9 % pour les autres. Ainsi, en l’état actuel de la cagnotte, environ 27.547 euros de la cagnotte destinée aux forces de l’ordre seront reversés à la société Leetchi.

Un vrai pactole pour Leetchi quand on sait que le montant de la cagnotte de Renaud Muselier, qui sera close dans une quinzaine de jours, dépasse d’ores et déjà les cagnottes records de 2018 enregistrées sur la plateforme. En mars dernier, près de 1.278.064 euros avaient été collectés à destination des cheminots, en restant ouverte environ cinq mois. « La cagnotte de soutien aux forces de l’ordre lancée par Renaud Muselier est une première pour Leetchi tant en termes de montant que de rapidité des dons collectés », reconnaît d’ailleurs la plateforme.

